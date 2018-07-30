Президент Хорватии пригласила Путина в Загреб: "Мы очень ждем"

Переговоры с российским президентом, считает она, могли бы пойти на пользу "всему региону Юго-Восточной Европы".

Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович пригласила российского лидера Владимира Путина посетить столицу страны Загреб.

"Это был бы первый государственный визит российского президента в Загреб, и думаю, сейчас самое время для него. Мы очень ждем Владимира Путина", - сказала Грабар-Китарович в интервью "Коммерсанту", отметив, что "нашла общий язык с Путиным".

Переговоры с российским президентом, считает она, могли бы пойти на пользу не только России и Хорватии, но и "всему региону Юго-Восточной Европы".

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Хорватия является членом НАТО и выступает за реализацию Минских договоренностей по Украине. Вместе с тем в Загребе поддерживают сохранение диалога с Москвой.

Ране Грабар-Китарович прокомментировала отсутствие зонта в финале ЧМ-2018. По ее словам, в ходе церемонии награждения после финального матча она не обращала внимание на дождь.

"Я как будто даже не заметила, что шел дождь, пока он не закончился. Моя прическа и то, как я выглядела, - все это для меня в тот момент не имело значения, я думала только об игроках, о тех, кто смотрел футбол у нас на родине и по всему миру, о тех, кто нас поддерживал", - рассказала она.