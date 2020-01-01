Протестующие подожгли крышу посольства США в Ираке

Морские пехотинцы США применили слезоточивый газ против демонстрантов.

На второй день протестов возле посольства США в Ираке сегодня протестующие подожгли крышу пропускного пункта, расположенного на территории дипломатического представительства.

Читайте такжеСША отправит морпехов для защиты посольства в Багдаде

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Американским морским пехотинцам, которые охраняют посольство США, пришлось применить слезоточивый газ, чтобы помешать дальнейшим действиям протестующих. Только после этого иракские силовики начали оттеснять толпу от ограды диппредставительства.

Сообщается, что демонстранты не вступали в конфликт с местными правоохранителями и выполняли их указания.

Участники поддерживаемой Ираном шиитской группировки "Катаиб Хезболла" и их сторонники уже два дня подряд митингуют у посольства США в Багдаде. 31 декабря они также атаковали посольство - тогда демонстранты прорвались на территорию, разрушив помещение пропускного пункта, разбив камеры наблюдения и окна.

В организации Народных сил мобилизации, связанной с группировкой, заявили, что их сторонники отошли от посольства в ответ на призыв иракского правительства. Однако после прекращения атаки на посольство протестующие продолжили акцию протеста.

Попытки атаковать посольство связаны с авиаударом США по боевикам шиитской группировки "Катаиб Хезболла" 29 декабря. Бомбардировка стало ответом на гибель гражданина США во время обстрела военной базы в Ираке 27 декабря.

Шиитская группировка "Катаиб Хезболла" действует на территории Сирии и Ирака, тесно связанным с Ираном, и получает из этой страны военную поддержку. В то же время Багдад терпит присутствие группировки на территории собственной страны.

Накануне Пентагон заявил, что отправляет дополнительные воинские подразделения в Багдад для защиты посольства США, а Дональд Трамп возложил ответственность за атаку на Иран, отметив, что Тегеран понесет за это ответственность "в полном объеме".

"Он (Иран) заплатит большую цену! Это не предупреждение, а угроза. С Новым годом!" - написал Трамп в Twitter.