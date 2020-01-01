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Это не предупреждение, это угроза: Трамп пригрозил Ирану после нападения на посольство США

00:57, 01 января 2020
Мир
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Дональд Трамп / REUTERS

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Об этом он написал в своемTwitter-аккаунте.

«Иран понесет всю ответственность за жертвы или причинение ущерба на любом из наших объектов, они заплатят очень большую цену! Это не предупреждение, это угроза. Счастливого Нового года!» — написал американский президент.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 31 декабря, несколько тысяч демонстрантов атаковали посольство США в Ираке. Это произошло во время акции протеста против американских авиаударов по военным объектам шиитских боевиков на иракской территории.

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Теги: #Трамп#США#Ирак#Иран#Багдад