Это не предупреждение, это угроза: Трамп пригрозил Ирану после нападения на посольство США
Президент Америки Дональд Трамп пригрозил Ирану после нападения на посольство Соединенных Штатов в Ираке.
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Об этом он написал в своемTwitter-аккаунте.
«Иран понесет всю ответственность за жертвы или причинение ущерба на любом из наших объектов, они заплатят очень большую цену! Это не предупреждение, это угроза. Счастливого Нового года!» — написал американский президент.
....Iran will be held fully responsible for lives lost, or damage incurred, at any of our facilities. They will pay a very BIG PRICE! This is not a Warning, it is a Threat. Happy New Year!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 31 декабря 2019 г.
Как сообщал УНИАН, сегодня, 31 декабря, несколько тысяч демонстрантов атаковали посольство США в Ираке. Это произошло во время акции протеста против американских авиаударов по военным объектам шиитских боевиков на иракской территории.