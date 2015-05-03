Путин решил ужесточить наказание для СМИ за "призывы к терроризму и экстремизму"

Российский президент Владимир Путин подписал закон, ужесточающий наказание для СМИ за призывы к террористической деятельности и оправдание терроризма и экстремизма.

Документ опубликован на официальном сайте правовой информации.

Так, ужесточается наказание за "производство либо выпуск продукции средства массовой информации, содержащей публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, материалы, публично оправдывающие терроризм, или другие материалы, призывающие к осуществлению экстремистской деятельности, либо основывающие или оправдывающие необходимость такой деятельности..."

Закон увеличивает штрафы за вышеперечисленную деятельность со 100 тысяч до 1 миллиона рублей.

Читайте такжеКанадский министр: ложь Путина оскорбляет разумКак сообщал УНИАН, указанный законопроект был внесен российским правительством в декабре 2014 года. Закон был принят Госдумой 24 апреля 2015 года, после чего был одобрен Советом Федерации.

В то же время депутаты отказались от введения этим же законом ответственности за пропаганду насилия и жестокости.