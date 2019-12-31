США отправит морпехов для защиты посольства в Багдаде

Сегодня сотни иракских протестующих устроили беспорядки возле посольства США.

Соединенные Штаты Америки временно направят дополнительные силы морской пехоты в посольство в Багдаде после прошедших там беспорядков.

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Об этом сообщает "Голос Америки" со ссылкой на источники.

Источники, выступавшие на условиях анонимности, уточнили, что речь идет о небольшом количестве военнослужащих, дислоцированных в регионе.

Сегодня демонстранты, возмущенные американскими авиаударами в Ираке, устроили беспорядки у посольства США в Багдаде, подожгли охранный пункт и бросали камни. Сотрудники сил безопасности и охранники в ответ применили светошумовые гранаты и слезоточивый газ.

Тем временем Госдепартамент сообщил, что все сотрудники посольства находятся в безопасности, и что проникновения на территорию посольства не было.

По словам официального представителя Госдепартамента, посол США в Ираке Мэтт Тьюлер более недели находится в отъезде по личным делам, а сообщения о его эвакуации ложны. Предполагается, что Тьюлер вскоре вернется в посольство. Сообщается также, что эвакуировать сотрудников посольства не планируется.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 31 декабря, сотни иракских протестующих подожгли флаг и ворота посольства США в Багдаде, пытаясь попасть в здание посольства. Протестующие также призвали закрыть посольство США и уволить американского посла в Ираке.

Акцию спровоцировали авиаудары США по военной базе сил группировки "Аль-Хашд аш-Шааби" в Ираке. Протестующие собрались у посольства сразу после похорон погибших в результате ударов членов группировки.

Между тем президент США Дональд Трамп обвинил Иран в организации нападения на посольство и заявил, что Тегеран будет привлечен к ответственности.

29 декабря по меньшей мере 25 человек погибли, еще 55 были ранены в результате трех авиаударов США по военной базе "Аль-Хашд аш-Шааби" в Ираке.