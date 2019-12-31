Тысячи протестующих напали на посольство США в Ираке (фоторепортаж)

Из-за авиаударов США в Ираке несколько тысяч протестующих атаковали американское посольство в Багдаде. Иракское правительство заявило о пересмотре отношений с Вашингтоном.

Несколько тысяч демонстрантов атаковали посольство США в Ираке во вторник, 31 декабря, во время акции протеста против американских авиаударов по военным объектам шиитских боевиков на иракской территории.

Тысячи протестующих беспрепятственно прошли через блокпосты, которые отделяют так называемую "зеленую зону" в Багдаде, где расположены правительственные объекты и дипломатические представительства. Они кричали "смерть Америке", жгли американские флаги и размахивали плакатами с призывом к закрытию посольства США, сообщает DW со ссылкой на AP.

Читайте такжеПротесты в Ираке: президент пос в отставку

После этого демонстранты попытались прорваться на территорию американского дипломатического представительства, бросаясь бутылками с водой и сокрушив камеры наблюдения в то время, как иракские правоохранители пытались оттеснить их от посольства.

В то же время Reuters со ссылкой на источники в иракском МИД отмечает, что посла США и штат посольства в Багдаде эвакуированы.

Попытка атаковать посольство произошла после захоронения погибших от американского авиаудара по боевикам шиитской группировки "Катаиб Хезболла". Воздушные силы США нанесли удар по позициям группировки в Сирии и Ираке 29 декабря. Рейд стал ответом на гибель гражданина США во время обстрела военной базы в Ираке 27 декабря. Всего в результате ударов погибли 25 боевиков.

Шиитская группировка "Катаиб Хезболла" действует на территории Сирии и Ирака, является тесно связанным с Ираном и получает из этой страны военную поддержку. Одновременно Багдад терпит присутствие группировки на территории собственной страны.

В правительстве Ирака заявили 31 декабря, что атака США на позиции "Катаиб Хезболла" нарушила суверенитет страны и поставила под угрозу отношения Вашингтона и Багдада. Такие действия "заставляют Ирак пересмотреть свои отношения (с США. - Ред.) и их безопасности, политические и юридические рамки", говорится в правительственном заявлении.

Ранее государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что авиаудары были сообщением Ирана о том, что Вашингтон не потерпит действия Тегерана, которые угрожают жизни американских граждан.

Напомним, в стране продолжаются массовые антиправительственные протесты, во время которых протестующие уже не раз поджигали консульство Ирана.