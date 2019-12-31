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Трамп обвинил Иран в нападении на посольство США в Ираке

18:11, 31 декабря 2019
Мир
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Дональд Трамп / REUTERS

Об этом он написал в Twitter.

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"Иран убил американского контрактника, ранив многих. Мы решительно ответили, и всегда будем. В настоящее время Иран организует атаку на посольство США в Ираке. Они будут нести полную ответственность", - отметил президент США.

Также Трамп выразил надежду, что Ирак использует свои силы для защиты американского посольства.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 31 декабря, несколько тысяч демонстрантов атаковали посольство США в Ираке. Это произошло во время акции протеста против американских авиаударов по военным объектам шиитских боевиков на иракской территории.

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Теги: #Трамп#США#Ирак#Иран