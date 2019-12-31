Трамп обвинил Иран в нападении на посольство США в Ираке

Президент США подчеркнул, что нападавшие понесут полную ответственность.

Президент США Дональд Трамп заявил, что за нападением на американское посольство в столице Ирака Багдаде стоит Иран.

Об этом он написал в Twitter.

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"Иран убил американского контрактника, ранив многих. Мы решительно ответили, и всегда будем. В настоящее время Иран организует атаку на посольство США в Ираке. Они будут нести полную ответственность", - отметил президент США.

Также Трамп выразил надежду, что Ирак использует свои силы для защиты американского посольства.

Iran killed an American contractor, wounding many. We strongly responded, and always will. Now Iran is orchestrating an attack on the U.S. Embassy in Iraq. They will be held fully responsible. In addition, we expect Iraq to use its forces to protect the Embassy, and so notified! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 31 грудня 2019 р.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 31 декабря, несколько тысяч демонстрантов атаковали посольство США в Ираке. Это произошло во время акции протеста против американских авиаударов по военным объектам шиитских боевиков на иракской территории.