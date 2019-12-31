В Румынии хирург случайно сжег пациентку во время операции

По словам семьи погибшей, долгое время медики скрывали смерть пациентки.

В румынском Бухаресте хирург одной из клиник случайно поджег пациентку на операционном столе, в результате чего она скончалась.

Об этом сообщает BBC.

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Во время операции по удалению раковой опухоли 66-летней женщине хирург воспользовался электроскальпелем, пропитанным дезинфицирующим спиртосодержащим раствором. Пациентка получила ожоги 40 процентов тела и умерла спустя неделю.

По словам семьи погибшей, долгое время медики скрывали смерть пациентки, а затем заявили, что это был просто несчастный случай.

«Мы узнали о случившимся в СМИ. Мы никого не виним, просто хотим понять, что произошло», - рассказал один из родственников жертвы.

Как сообщал УНИАН, в кенийской больнице хирурги по ошибке сделали операцию на мозге не тому пациенту.