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В Румынии хирург случайно сжег пациентку во время операции

02:35, 31 декабря 2019
Мир
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Иллюстрация УНИАН

Об этом сообщает BBC.

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Во время операции по удалению раковой опухоли 66-летней женщине хирург воспользовался электроскальпелем, пропитанным дезинфицирующим спиртосодержащим раствором. Пациентка получила ожоги 40 процентов тела и умерла спустя неделю.

По словам семьи погибшей, долгое время медики скрывали смерть пациентки, а затем заявили, что это был просто несчастный случай.

«Мы узнали о случившимся в СМИ. Мы никого не виним, просто хотим понять, что произошло», - рассказал один из родственников жертвы.

Как сообщал УНИАН, в кенийской больнице хирурги по ошибке сделали операцию на мозге не тому пациенту. 

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Теги: #смерть#Румыния#хирург