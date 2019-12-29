США нанесли авиаудары по "Хезболле" в Ираке и Сирии

Причиной стали участившиеся нападения проиранской группировки на коалиционные силы в Ираке.

Американские беспилотники нанесли удары по позициям ливанской группировки "Хезболла" в Ираке и Сирии.

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Об этом сообщает Reuters.

В Пентагоне нанесение ударов по трем объектам "Хезболлы" объяснили нападениями членов проиранской группировки на позиции коалиционных сил в Ираке.

В частности, в эту пятницу в результате ракетного обстрела военной базы в районе города Киркук погиб американский гражданин, работавший там по контракту.

По данным телеканала Al Arabiya, в результате атаки беспилотников погибли несколько бойцов "Хезболлы". Есть также информация о ранении одного из полевых командиров группировки.