США нанесли авиаудары по "Хезболле" в Ираке и Сирии
21:05, 29 декабря 2019Мир
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Причиной стали участившиеся нападения проиранской группировки на коалиционные силы в Ираке.
Иллюстрация REUTERS
Американские беспилотники нанесли удары по позициям ливанской группировки "Хезболла" в Ираке и Сирии.
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Об этом сообщает Reuters.
В Пентагоне нанесение ударов по трем объектам "Хезболлы" объяснили нападениями членов проиранской группировки на позиции коалиционных сил в Ираке.
В частности, в эту пятницу в результате ракетного обстрела военной базы в районе города Киркук погиб американский гражданин, работавший там по контракту.
По данным телеканала Al Arabiya, в результате атаки беспилотников погибли несколько бойцов "Хезболлы". Есть также информация о ранении одного из полевых командиров группировки.
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