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США нанесли авиаудары по "Хезболле" в Ираке и Сирии

21:05, 29 декабря 2019
Мир
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Иллюстрация REUTERS

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Об этом сообщает Reuters.

В Пентагоне нанесение ударов по трем объектам "Хезболлы" объяснили нападениями членов проиранской группировки на позиции коалиционных сил в Ираке.

В частности, в эту пятницу в результате ракетного обстрела военной базы в районе города Киркук погиб американский гражданин, работавший там по контракту.

По данным телеканала Al Arabiya, в результате атаки беспилотников погибли несколько бойцов "Хезболлы". Есть также информация о ранении одного из полевых командиров группировки.

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Теги: #Сирия#Ирак