Коалиция США нанесла удар по позициям «Хезболлы» в Сирии
Коалиция во главе с США нанесла удары по позициям ливанской шиитской организации и политической партии «Хезболла».
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пресс-службу организации.
Сообщается, что коалиция атаковала две позиции сирийской армии в районе нефтестанции Т-2 на границе с Ираком (около 100 км).
Также отмечается, что представитель коалиционных войск был недоступен для телефонного комментария.
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Позже в Сирии подтвердили атаку коалиции США.
Военный источник заявил, что ВВС коалиции во главе с США нанесли авиаудар по позициям сирийской армии, передало государственное новостное агентство SANA.
«Несколько наших военных позиций между Аль-Букемаль и Хмейма подверглись атаке со стороны самолетов международной коалиции… Атака произошла в момент концентрации террористов [группировки] «Исламское государство», — сказал источник.