Коалиция США нанесла удар по позициям «Хезболлы» в Сирии

03:45, 24 мая 2018
Мир
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Иллюстрация / REUTERS

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пресс-службу организации.

Сообщается, что коалиция атаковала две позиции сирийской армии в районе нефтестанции Т-2 на границе с Ираком (около 100 км).

Также отмечается, что представитель коалиционных войск был недоступен для телефонного комментария.

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Позже в Сирии подтвердили атаку коалиции США.

Военный источник заявил, что ВВС коалиции во главе с США нанесли авиаудар по позициям сирийской армии, передало государственное новостное агентство SANA.

«Несколько наших военных позиций между Аль-Букемаль и Хмейма подверглись атаке со стороны самолетов международной коалиции… Атака произошла в момент концентрации террористов [группировки] «Исламское государство», — сказал источник.

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Теги: #США#Сирия#авиаудар#Хезболла