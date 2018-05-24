Коалиция США нанесла удар по позициям «Хезболлы» в Сирии

Коалиция атаковала две позиции сирийской армии в районе нефтестанции Т-2 на границе с Ираком.

Коалиция во главе с США нанесла удары по позициям ливанской шиитской организации и политической партии «Хезболла».

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пресс-службу организации.

Сообщается, что коалиция атаковала две позиции сирийской армии в районе нефтестанции Т-2 на границе с Ираком (около 100 км).

Также отмечается, что представитель коалиционных войск был недоступен для телефонного комментария.

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Позже в Сирии подтвердили атаку коалиции США.

Военный источник заявил, что ВВС коалиции во главе с США нанесли авиаудар по позициям сирийской армии, передало государственное новостное агентство SANA.

«Несколько наших военных позиций между Аль-Букемаль и Хмейма подверглись атаке со стороны самолетов международной коалиции… Атака произошла в момент концентрации террористов [группировки] «Исламское государство», — сказал источник.