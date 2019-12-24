Трампу могут предъявить новые обвинения в рамках импичмента

Противники Трампа от Демократической партии заявили о новых выявленных злоупотреблениях президента, которые также попадают под импичмент.

Демократы могут предъявить президенту США Дональду Трампу обвинения по новым статьям в рамках процедуры импичмента.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующий документ, который юридический комитет нижней палаты направил в апелляционный суд округа Колумбия.

Уточняется, что это может произойти после того, как бывший юрисконсульт Белого дома Дональд Макган даст свои показания.

Читайте такжеИмпичмент Трампа: мнения американцев разделились поровну

Как отмечается, демократы надеются, что после его освидетельствования, появится подтверждение того, что американский лидер произвел действия, еще не указанные в обвинениях.

Как стало известно, тогда комитет будет рекомендовать использовать новые статьи импичмента.

По имеющейся информации, если против Трампа появятся новые статьи обвинения, то в Палате представителей может пройти новое голосование по импичменту.

Читайте такжеПалата представителей США проголосовала за импичмент Трампу

Расследование о возможности импичмента Трампа началось в сентябре, после того, как сотрудник спецслужб, имя которого официально до сих пор не названо, написал жалобу на давление, которое президент, по его данным, оказывал на президента Украины Владимира Зеленского с целью навредить своему возможному сопернику на выборах 2020 года демократу Джо Байдену.

Обвинения в адрес Трампа строятся на факте замораживания военной помощи Украине летом 2019 года и на показаниях, что президент добивался от Киева вести расследование деятельности сына Джо Байдена в Украине. Обвинения в препятствовании деятельности Конгресса связано с тем, что Белый дом запретил давать показания чиновникам и предоставлять документы, связанные с расследованием.

Республиканцы и сам Трамп утверждают, что президент не нарушил никаких законов. Они отрицают связь между замораживанием помощи с просьбами расследовать дело Байдена, а сами эти просьбы называют побуждением Украины к борьбе с коррупцией. Трамп ссылается на слова Зеленского, который говорил, что не чувствовал никакого давления.