Католический орден "Легионеры Христа" признался в растлении 175 детей

Орден был основан в 1941 году в Мексике, сейчас его представительства работают в 21 стране.

Католический орден «Легионеры Христа» официально признал, что его священники в течение 78 лет растлили 175 детей.

Об этом говорится в отчете, опубликованном на сайте ордена.

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Всего виновными признаны 33 священника, среди них и основатель ордена Марсиаль Масиель. Сообщается, что насилию с его стороны подверглись по меньшей мере 60 детей из 175.

При этом 18 из 33 священников, которых признали виновными, все еще состоят в ордене, но имеют ограничения в служении.

Консервативный католический орден «Легионеры Христа» был основан в 1941 году в Мексике. Сейчас его представительства работают в 21 стране.

Орден обвиняют в растлении малолетних не первый год. В 2006 году папа Бенедикт XVI отстранил от руководства Марсиаля Масиеля и призвал его вести жизнь в молитве и покаянии. Масиель умер в 2008 году.

Ранее УНИАН сообщал, что Папа Римский снял режим секретности с расследования случаев педофилии.