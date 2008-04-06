Климатические изменения станут серьезным испытанием для Южной Америки

Глобальные климатические изменения окажут негативное влияние на латиноамериканскую экономику и приведут к резкому увеличению потребления энергоносителей в странах региона, спровоцировав в них ряд экономических и социальных проблем. Такой прогноз дается в пресс-релизе Межамериканского банка развития, как сообщает РосБизнесКонсалтинг.

Президент банка Альберто Морено отметил, что, по прогнозам, спрос на энергоносители в странах Латинской Америки и Карибского бассейна возрастет к 2030 г. на 75%. В свою очередь, это означает, что латиноамериканским странам необходимо взять на вооружение стратегию диверсификации источников энергии, чтобы справиться с подобными вызовами, а также повысить эффективность использования энергоносителей при одновременном уменьшении загрязнения окружающей среды.

Предполагается, что во избежание экономических и социальных проблем, спровоцированных изменениями климата, латиноамериканские страны должны увеличить инвестиции в энергетическую область на общую сумму не менее 1,6 трлн долл.

Заседание Межамериканского банка развития открылось накануне в Майами и закроется 8 апреля с.г. В нем участвуют министры экономики и главы центральных банков стран-членов Межамериканского банка развития.