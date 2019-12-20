Казахстан намерен отказаться от смертной казни

С соответствующим поручением выступил президент республики.

В Казахстане намерены отменить смертную казнь. Соответствующее поручение МИД страны дал президент Касым-Жомарт Токаев.

Как сообщает NUR.kz, об этом стало известно на заседании Нацсовета общественного доверия. На нем Токаев поручил МИД начать процедуру присоединения ко Второму Факультативному протоколу к Международному пакту о гражданских и политических правах, который был принят резолюцией Генассамблеи ООН 15 декабря 1989 года.

Присоединение к данному протоколу означает полную отмену смертной казни, пояснили местные правозащитники. Согласно этому документу, ни одно лицо, находящееся под юрисдикцией страны-участницы протокола, не подвергается смертной казни. Государство, присоединившееся к протоколу должно принять все необходимые меры для отмены смертной казни в рамках своей юрисдикции.

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После присоединения к Протоколу создадут рабочую группу для проработки этих вопросов. В том числе, связанных с законодательством.

Отменить смертную казнь Токаеву предложили еще на прошлом заседании Нацсовета 6 сентября. Сейчас в стране действует бессрочный мораторий на смертную казнь - с 2003 года. В качестве меры альтернативного наказания в республике с 2004 года используется пожизненное лишение свободы.

Как сообщал УНИАН, в Беларуси расстреляли мужчину, признанного виновным в жестоком убийстве двух женщин.