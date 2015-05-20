Кадыров собрал и отчитал домохозяек, высмеявших свадьбу 17-летней чеченки (видео)

Сюжет об этом, показанный в эфире телеканала «Грозный», размещен на YouTube.

«Вы мучаете людей. Вам бы понравилось если бы вас так обсуждали? Когда задевают честь девушки, знаете, что бывает? Врагами становятся и кровную месть объявляют», — сказал Кадыров на встрече, сообщает Lenta.ru.

Читайте такжеРоссийская поборница морали оправдала многоженство нехваткой мужчин

Вместо общения в WhatsApp Кадыров посоветовал чеченским домохозяйкам работать и смотреть за детьми.

«Будьте чеченцами, думайте о своих детях. Честь семьи — это самое важное, никому не позволим ее задевать. Не пишите в WhatsApp. Мужчины, заставьте женщин выйти из групп», — отметил он.

Мессенджер WhatsApp часто используют для общения в группах. Откуда Кадыров узнал содержание сообщений пользователей, не сообщается.

Как сообщал УНИАН, в Чечне журналистка местного радио зарегистрировала скандальный брак, состоявшийся накануне, 17-летней Хеды (Луизы) Гойлабиевой и 46-летнего начальника Ножай-Юртовского РОВД Нажуда Гучигова.

Отмечается, что свадьба наверняка осталась бы незамеченной, если бы не публикация журналистки Новой газеты Елены Милашиной. Она писала, что Гучигов якобы хочет силой взять школьницу второй женой, фактически наложницей, о чем рассказали односельчане. Сам он уверял, что никакой Гойлабиевой не знает и жениться на ней не собирается, так как у него уже есть жена.