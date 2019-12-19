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В США 17-летняя девушка угнала и разбила самолет

09:48, 19 декабря 2019
Мир
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В результате инцидента никто не пострадал / Фото: скриншот

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Об этом сообщает CNN.

Как сообщается, инцидент произошел в аэропорту Fresno Yosemite.

17-летняя американка арестована за то, что проникла на территорию аэропорта, перепрыгнув через ограду, и забралась в кабину самолета. Воздушное судно не взлетело из-за технических неполадок. В результате инцидента никто не пострадал.

По словам правоохранителей, девушка выглядела дезориентированной и отказывалась сотрудничать, когда ее взяли под стражу.

Мотив девушки неизвестный, но нет причин считать, что это было связано с терроризмом,

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Теги: #США#самолет