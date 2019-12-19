В США 17-летняя девушка угнала и разбила самолет
09:48, 19 декабря 2019Мир
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Самолет не взлетел из-за технических неполадок и въехал в ограждение.
В результате инцидента никто не пострадал / Фото: скриншот
В калифорнийском городе Фресно 17-летняя девушка украла небольшой частный самолет King Air 200 и разбила его, въехав в забор.
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Об этом сообщает CNN.
Как сообщается, инцидент произошел в аэропорту Fresno Yosemite.
17-летняя американка арестована за то, что проникла на территорию аэропорта, перепрыгнув через ограду, и забралась в кабину самолета. Воздушное судно не взлетело из-за технических неполадок. В результате инцидента никто не пострадал.
По словам правоохранителей, девушка выглядела дезориентированной и отказывалась сотрудничать, когда ее взяли под стражу.
Мотив девушки неизвестный, но нет причин считать, что это было связано с терроризмом,
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