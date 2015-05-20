В Японии нашли письмо Риббентропа советскому разведчику Зорге

В письме от 4 октября 1938 года, на 43 день рождения шпиона, отмечается "выдающийся вклад" в деятельность немецкого посольства в Токио, хотя он работал на СССР, передает "Дождь".

Историки называют письмо драгоценным открытием. По их мнению, текст указывает на то, что правительство рейха полностью доверяло советскому агенту.

Послание нашел Йошио Окудаира, 71-летний менеджер, отвечающий за раздел иностранных книг в магазине Tamura Shoten, который издание называет «раем для книголюбов».

В письме за подписью секретариата Риббентропа содержится поздравления министра иностранных дел по случаю дня рождения Зорге. «Мы ценим ваш выдающийся вклад в деятельность посольства», — сказано в нем.

К письму также прилагается фотография Риббентропа 29 на 23 см и автографом, как предполагается, самого министра.

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Впрочем, как отмечает Нобуо Тадзима, профессор истории в Университете Сейдзё, маловероятно, что нацистский вождь был лично знаком с советским разведчиком. Он полагает, что письмо было написано от имени Риббентропа немецким послом Ойгеном Оттом.

Немец Рихард Зорге иммигрировал в СССР в 1924 году и стал военным разведчиком. Он был направлен в Японию в сентябре 1933 года в качестве корреспондента газеты Frankfurter Zeitung. Зорге был членом национал-социалистической партии Германии. Отт полностью доверял Зорге и, вступив в должность посла, сделал его личным помощником.

За время работы в Токио Зорге собрал много ценной информации о немецкой и японской армиях, а также сообщил советскому правительству о гитлеровском плане вторжения. Его телеграммы, отправленные в самом начале войны, убедили советское командование в том, что Япония не нападет на СССР, что позволило перебросить дальневосточные дивизии под Москву и одержать первую значительную победу в Великой Отечественной войне.

Зорге был арестован в 1941 году и казнен через три года в токийской тюрьме Сугамо.