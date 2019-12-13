Число погибших при пожаре на "Адмирале Кузнецове" возросло до двух

Известно, что один из госпитализированных в тяжелом состоянии. Один член экипажа погиб во время тушения пожара, еще один пропал без вести.

Количество погибших в результате пожара на российском авианосце «Адмирал Кузнецов» возросло до двух.

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Как сообщают российские СМИ, еще одного погибшего нашли на борту после того, как потушили пожар.

По сообщениям, тело нашли на второй палубе. Личность погибшего пока не установили.

Глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов сообщил, что пожарным удалось потушить пожар спустя более чем сутки с момента возгорания.

Руководство российского Северного флота заявило, что поисково-спасательная операция официально завершена.

Известно, что один из госпитализированных в тяжелом состоянии. Один член экипажа погиб во время тушения пожара, еще один пропал без вести.

Как сообщал УНИАН, 12 декабря в первом энергоблоке корабля, стоящего на ремонте в Мурманске, произошло возгорание от искры при проведении сварочных работ. Площадь пожара достигла 600 кв м. На борту находились 400 человек, двое людей погибли, еще 14 были госпитализированы.

Тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» – единственный авианосец в составе российского флота. Ремонт корабля должен был длиться до конца 2022 года, но теперь продлится минимум на год дольше.