Число пострадавших в пожаре на российском крейсере "Адмирал Кузнецов" выросло до 12 человек

Судьба трех человек по-прежнему остается неизвестной.

Число пострадавших в результате пожара на российском авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов" увеличилось до 12 человек.

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Об этом сообщает «ТАСС» ссылаясь на региональное подразделение медицины катастроф.

"Всего в больницы доставлены 12 пострадавших, 10 из них были спасены в ходе тушения пожара. Состояние одного оценивается как тяжелое. Большинство получило отравление продуктами горения", - сказал собеседник журналистов.

Судьба трех человек по-прежнему остается неизвестной.

В пресс-службе Северного флота ВМФ РФ тем временем сообщили, что пострадали 10 военнослужащих, они направлены в лечебные учреждения.

"Военнослужащие с малейшими признаками отравления продуктами задымления, либо обратившиеся за медицинской помощью, направлены в лечебные учреждения. В настоящее время медицинская помощь оказана 10 военнослужащим. Угрозы их здоровью нет", - заявили во флоте.

Отмечается также, что задымление на судне не распространилось дальше локализованного очага.

Напомним, по данным АО «Центра судоремонта “Звездочка”», пожар на крейсере начался во время проведения огневых работ. Глава АО «Объединенной судостроительной корпорации» Алексей Рахманов подтвердил, что причиной возгорания на авианосце мог стать человеческий фактор во время сварочных работ. Площадь пожара составляла около 600 кв.м.