В Европарламенте создали группу дружбы с Россией "после Путина"

Евродепутаты предлагают разработать новую долгосрочную стратегию отношений ЕС с Россией "после Путина" с участием представителей российской оппозиции и гражданского общества.

В Европарламенте по инициативе литовского евро депутата Андрюса Кубилюса создали группу дружбы с европейской Россией.

Как пишет dw.com, официальные контакты между Европарламентом и Госдумой РФ на сегодняшний день сведены фактически к нулю - через общие напряженные отношения Брюсселя и Москвы. Так, хотя в Европарламенте сформирована делегация по сотрудничеству с Россией, со своими российскими визави евродепутаты не встречались уже несколько лет.

Отсутствие четкого долгосрочного повестки дня отношений ЕС и России многие в Европарламенте считает неправильным.

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Поэтому литовский депутат Андрюс Кубилюс (Европейская народная партия) предложил создать в стенах Европарламента неформальный форум "Друзья европейской России", на встречах которого евродепутаты, эксперты, оппозиционные политики и представители гражданского общества России могли бы откровенно обсуждать видение будущего Российской Федерации.

Первая такая встреча участников форума прошла в Европарламенте в среду, 11 декабря.

Политическая дискуссия о пересмотре отношений Запада с Россией вспыхнула с новой силой после ряда недавних заявлений президента Франции Эммануэля Макрона, который призывает к возобновлению диалога с РФ. Но, по мнению Кубилюса, стратегия ЕС и отдельных его стран-членов, направлена на то, чтобы перезагрузить отношения с Россией под руководством Владимира Путина, - не только безнадежное, но и вредное, поскольку отдаляет начало возможной трансформации РФ.

Евродепутат считает, что Брюссель уже сейчас должен думать о том, как помочь России после Путина стать демократическим государством, приверженной европейским ценностям.

Напомним, Европейский парламент в марте поддержал отчет о будущих отношениях Европейского Союза с Россией. Поправка, которая призвала к возобновлению работы Комитета парламентского сотрудничества ЕС-Россия, прекращенной с момента аннексии Крыма, провалилась.