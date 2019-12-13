В жилом доме в Германии прогремел взрыв

В результате взрыва пострадало не менее 25 человек, один погиб.

Сегодня утром в немецком городе Бленкенбург в жилом доме прогремел взрыв.

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Как сообщает RND, в результате инцидента погиб один человек, 25 - получили травмы разной степени тяжести, еще один человек числится пропавшим без вести. По данным правоохранителей, количество жертв может увеличиться.

«Нельзя исключать, что их (жертв - ред.) будет больше», - сказал представитель полиции Уве Беккер.

На данный момент причины произошедшего неизвестны.