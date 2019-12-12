Стало известно, почему не открывали гроб с экс-мэром Москвы Лужковым
13:41, 12 декабря 2019Мир
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Прощание с Лужковым проходит сегодня, 12 декабря.
Гроб с Лужковым / REUTERS
Представители семьи бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова рассказали, почему на церемонии прощания с ним гроб был закрытым.
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Об этом сообщает Telegram-канал РИА Новости. "Пусть он останется в памяти живым, энергичным человеком", - отметили они.
Напомним, 12 декабря в Москве в храме Христа Спасителя проходит церемония прощания с бывшим мэром Юрием Лужковым.
Как сообщалось, бывший мэр Москвы Юрий Лужков умер 10 декабря. Ему было 83 года. Он скончался в клинике мюнхенского университета "Гроссхадерн", где ему проводили операцию на сердце.
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