В Москве прощаются с Юрием Лужковым (фото)

Экс-мэра Москвы хоронят в закрытом гробу.

В Москве в храме Христа Спасителя проходит церемония прощания с бывшим мэром Юрием Лужковым.

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Гражданская панихида началась в 7:00 и продолжится до 14:00, сообщает "Ъ".

На станции метро «Кропоткинская» усиленные наряды полиции — работает кинолог с собакой. Выход из метро в сторону храма перекрыт. Примерно за десять минут до начала церемонии на станции можно было встретить людей с завернутыми в бумагу букетами цветов.

В самом храме работают военные. Гроб с покойным стоит по центру главного зала. Гроб закрытый. Он покрыт флагом России. Людей небольшими группами пропускают по правую руку от покойного. С левой стороны — места для родных и близких. За гробом расставлены венки, в том числе от администрации президента.

Как сообщалось, бывший мэр Москвы Юрий Лужков умер 10 декабря. Ему было 83 года. Он скончался в клинике мюнхенского университета "Гроссхадерн", где ему проводили операцию на сердце.