Названа причина смерти экс-мэра Москвы Лужкова

12 декабря состоятся похороны Лужкова.

Бывший мэр Москвы Юрий Лужков умер из-за "редчайшего осложнения" после обследования сердца.

Причину смерти политика назвал источник в его окружении, передает "Интерфакс".

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"Юрий Михайлович умер после коронарографии, которая дала редчайшее осложнение", - сообщил собеседник агентства.

Ранее главный врач, заведующий лечебной частью немецкой клиники Карл-Вальтер Яух сообщил, что Лужков давно страдал заболеванием сердца и незадолго до смерти поступил в больницу "Гроссхадерн" в Мюнхене с инфарктом. "Это было срочное вмешательство", — сказал он.

О смерти Юрия Лужкова стало известно во вторник, 10 декабря. Ему было 83 года.

12 декабря состоятся похороны Лужкова на Новодевичьем кладбище.