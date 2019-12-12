Названа причина смерти экс-мэра Москвы Лужкова
12:19, 12 декабря 2019Мир
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12 декабря состоятся похороны Лужкова.
Похороны Юрия Лужкова / REUTERS
Бывший мэр Москвы Юрий Лужков умер из-за "редчайшего осложнения" после обследования сердца.
Причину смерти политика назвал источник в его окружении, передает "Интерфакс".
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"Юрий Михайлович умер после коронарографии, которая дала редчайшее осложнение", - сообщил собеседник агентства.
Ранее главный врач, заведующий лечебной частью немецкой клиники Карл-Вальтер Яух сообщил, что Лужков давно страдал заболеванием сердца и незадолго до смерти поступил в больницу "Гроссхадерн" в Мюнхене с инфарктом. "Это было срочное вмешательство", — сказал он.
О смерти Юрия Лужкова стало известно во вторник, 10 декабря. Ему было 83 года.
12 декабря состоятся похороны Лужкова на Новодевичьем кладбище.
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