Названа причина смерти экс-мэра Москвы Лужкова
12:29, 10 декабря 2019Мир
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По предварительной информации, причиной смерти стал анафилактический шок.
Лужков умер 10 декабря / фото УНИАН
Определена предварительная причина смерти экс-мера Москвы Юрия Лужкова.
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Он скончался в мюнхенской клинике во время операции на сердце — не приходя в сознание. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По предварительной информации, причиной смерти стал анафилактический шок.
"Хирургическое вмешательство прошло успешно, однако из глубокого наркоза Лужков выйти не смог, – лопнул один из сосудов. После этого начался отек легких, справиться с которым не удалось", - пишет Telegram-канал Baza.
Как сообщалось, бывший мэр Москвы Юрий Лужков умер 10 декабря. Ему было 83 года.
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