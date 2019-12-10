Названа причина смерти экс-мэра Москвы Лужкова

По предварительной информации, причиной смерти стал анафилактический шок.

Определена предварительная причина смерти экс-мера Москвы Юрия Лужкова.

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Он скончался в мюнхенской клинике во время операции на сердце — не приходя в сознание. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По предварительной информации, причиной смерти стал анафилактический шок.

"Хирургическое вмешательство прошло успешно, однако из глубокого наркоза Лужков выйти не смог, – лопнул один из сосудов. После этого начался отек легких, справиться с которым не удалось", - пишет Telegram-канал Baza.

Как сообщалось, бывший мэр Москвы Юрий Лужков умер 10 декабря. Ему было 83 года.