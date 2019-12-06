В Британии собака помогла девочке вызвать "скорую" и спасти мать

Женщина уверена, что пес сделал это благодаря своему навыку приносить вкусности из холодильника.

В британском городе Престон собака по команде хозяйки, которая сильно травмировалась, позвала ее дочь, чтобы та вызвала «скорую». Благодаря псу девочка спасла маму.

Об этом передает ТСН.

Читайте также"Миссия завершена": пес Джорджа Буша-старшего трогательно простился с ним у гроба (фото, видео)Отмечается, что 36-летняя британка по имени Мия Эллери дома упала с лестницы и сильно травмировалась. Она не могла пошевелиться, поэтому начала звать на помощь свою дочь. А та не слышала маму, потому что смотрела мультфильм в своей комнате.

Тогда Мия дала команду своему лабрадору, чтобы тот привел дочь к ней. Собака прибежала в комнату 6-летней девочки и начала стягивать с нее наушники и тянуть за пижаму. Он делал это, пока девочка не вышла из комнаты.

Собака не отходила от Мии до прибытия медиков. Женщину госпитализировали с ушибами спины и позвоночника.

Женщина уверена, что пес ее спас благодаря своему навыку приносить вкусности из холодильника.