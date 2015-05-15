Креймер: встреча Керри и Путина показала слабость США и Запада

Такое мнение в интервью "Голосу Америки" высказал старший директор по правам и свободам человека Института Маккейна Дейвид Креймер.

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"Джон Керри заявил после встречи, что он заинтересован в поддержании канала коммуникации. С какой целью? Россия не демонстрирует никакой гибкости, никакого желания решать кризис. Вместо того, Россия фокусирует свое внимание на встрече европейских лидеров в июне, где, как мы ожидаем, ЕС продлит санкции, по крайней мере, до конца года. Поэтому визит Джона Керри посылает неправильный, с моей точки зрения, сигнал – что это нормально ездить к Путину, и намек на окончание его изоляции, о которой Барак Обама так хвастался во время своего обращения к нации еще в январе", – отметил Дэвид Креймер.

По его мнению поездка госсекретаря к российскому президенту "открывает двери для других европейских лидеров, когда они также поощряют встретиться с Путиным с надеждой разрешить кризис. Теперь Россия попытается убедить одну за другой – европейские страны – отказаться от санкций. Поэтому, я считаю, что это плохой знак во время, когда Запад старается быть солидарным и объединенным против агрессии России".

На вопрос может ли это считать ошибкой администрации Барака Обамы, Дэвид Креймер ответил: "Это означает, что стратегия Путина – выжидание – срабатывает. Он почувствовал, что может "переждать" Запад, а Запад не имеет выдержки, воли, выдерживать устойчивую позицию против агрессии России. С моей точки зрения – это настоящий позор, потому что если мы хотим разрешить этот кризис, мы должны предоставить Украине мощную финансовую помощь, чтобы Украина смогла выстоять. Мы должны оказать военную помощь, которую требует Украина, чтобы защититься от российской агрессии, и мы должны усилить санкции. Все эти три вещи нужно делать одновременно".

По мнению Дэвида Креймера, складывается впечатление, что президент США Барак Обама потерял интерес к проблеме российской агрессии в отношении Украины. "Выглядит так, будто президент Обама потерял интерес к этой проблеме. Кризис в Украине больше не является главной темой дискуссий, и поездка Джона Керри туда (в Россию – ред.) не решает вопрос. А Путин видит это, как шанс для действий", – убежден Дэвид Креймер.

Кроме этого он добавил, что опасается разговоров среди американского руководства о снятии, а не ужесточении санкций в отношении России. По его мнению "это ужасный и опасный сигнал с точки зрения того, что он звучит накануне встречи лидеров ЕС. На встрече в Риге 21-22 мая "будут лидеры Греции, Кипра, Венгрии, Чехии, которые, возможно, будут демонстрировать нежелание продлить санкции, и если ЕС смягчит санкции, я думаю, эта борьба будет проиграна", – подчеркнул эксперт Института Маккейна.

Украине Дейвид Креймер посоветовал следующее: "Украинцы должны сфокусироваться на реформах, борьбе с коррупцией, реформе энергетической отрасли, решить проблему влияния олигархов, и сделать все возможное именно в эти весенние, летние месяцы, чтобы сфокусироваться на вопросах энергетики". Но эксперт признает, что очень трудно сфокусироваться на реформах, когда понимаешь, что Россия "может вторгнуться в любой день".