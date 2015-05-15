The Guardian: На Кипре возобновляются мирные переговоры

Как пишет британское издание The Guardian, в переговорах примут участие президент официальной и признанной части Кипра Никос Анастасиадес и Мустафа Акинчи, умеренный левый, недавно избранный президент северной турецкой части.

Представитель ООН Эспен Барт Эйде заявил, что прямо сегодня особенного прорыва ожидать не стоит, но регулярные встречи помогут сторонам быстрее выйти на решение конфликта.

Читайте такжеКипр отменяет ограничения на движение капиталаЛакмусовой бумажкой, по мнению экспертов, будет то, как быстро обе стороны будут двигаться вперед с мерами по укреплению доверия, которые могут проложить путь к жизнеспособному решению. В то время как греки-киприоты уже давно настаивали на открытии Вароши, их когда-то процветающего курорта на севере, турки-киприоты выступают за открытие международного аэропорта Эрджан - шаг, который поможет завершить глобальную изоляцию более бедной турецкой части острова.