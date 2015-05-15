Умер американский блюзовый музыкант Би Би Кинг

Би Би Кинг, по словам его адвоката, скончался во сне в четверг в 21:40 по местному времени в своем доме в Лас-Вегасе, передает Lenta.ru со ссылкой на Associated Press.

6 апреля 2015 года гитарист был госпитализирован. По информации СМИ, у Би Би Кинга диагностировали обезвоживание организма из-за сахарного диабета второго типа. Он страдает этим заболеванием более 20 лет. Спустя два дня он был выписан из больницы.

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Би Би Кинг (настоящее имя Riley B. King) — один из самых известных авторов и исполнителей блюза, обладатель нескольких премий «Грэмми». В 2006 году он решил отказаться от выступлений в Европе, сославшись на возраст и слабое здоровье.

В 2011-м американский журнал Rolling Stone поставил исполнителя на шестое место в списке величайших гитаристов всех времен.

Напомним, в начале года УНИАН сообщал, что умер легендарный греческий певец Демис Руссос.