Длинные очереди и протесты: журналисты показали, как прошла Черная пятница в США и Европе (видео)

Скидки продавцы обещали вплоть до 90%.

В США и Европе прошел день акций, скидок и длиннющих очередей.

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Как говорится в сюжете ТСН, американцы выстраивались в длинные очереди перед магазинами, чтобы приобрести что угодно по привлекательным ценам. Больше всего в Черную пятницу в США скупают бытовую технику и гаджеты.

В одном из крупнейших торговых центров Нью-Йорка до распродаж готовились за несколько месяцев – дополнительный персонал нанимали, раздавали купоны на скидки. Дисконты продавцы обещали вплоть до 90%.

Европейцы к скидкам относятся спокойнее. Кое-кто использовал их для протестов. Сразу в нескольких французских городах климатические активисты вязанками соломы и старой техникой заблокировали офисы крупнейшего в мире интернет-магазина. По их мнению, скидки только увеличат чрезмерное потребление.