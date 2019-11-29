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Длинные очереди и протесты: журналисты показали, как прошла Черная пятница в США и Европе (видео)

21:33, 29 ноября 2019
Мир
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Иллюстрация / REUTERS

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Как говорится в сюжете ТСН, американцы выстраивались в длинные очереди перед магазинами, чтобы приобрести что угодно по привлекательным ценам. Больше всего в Черную пятницу в США скупают бытовую технику и гаджеты.

В одном из крупнейших торговых центров Нью-Йорка до распродаж готовились за несколько месяцев – дополнительный персонал нанимали, раздавали купоны на скидки. Дисконты продавцы обещали вплоть до 90%.

Европейцы к скидкам относятся спокойнее. Кое-кто использовал их для протестов. Сразу в нескольких французских городах климатические активисты вязанками соломы и старой техникой заблокировали офисы крупнейшего в мире интернет-магазина. По их мнению, скидки только увеличат чрезмерное потребление.

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