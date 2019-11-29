Экоактивисты во Франции в Черную пятницу заблокировали офис "Амазона" из-за "чрезмерного потребления" (видео)

Правоохранители силой оттесняли людей, некоторых тянули за руки просто по земле.

Климатические активисты во Франции заблокировали логистический центр интернет-магазина "Амазон".

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Как говорится в сюжете ТСН, по их мнению, скидки в Черную пятницу только увеличивают избыточное потребление. Потому что так люди покупают еще больше ненужных вещей.

Несколько десятков людей загородили проезд грузовикам с товаром. В само помещение компаний активисты не пускают сотрудников.

Правоохранители силой оттесняли людей, некоторых тянули за руки просто по земле.