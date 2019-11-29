В США бывший нищий накормил 15 тысяч человек на День благодарения

Предприниматель Эрик Голм рассказал, что много лет назад и сам ел благодаря волонтерам.

Предприниматель из американского штата Флорида Эрик Голм, который сам бедствовал в юности, провел акцию «Помощь от чистого сердца», накормив тысячи людей на День благодарения.

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Об этом сообщает «Радио Свобода», ссылаясь на местные СМИ.

Мужчина совместно с Армией спасения бесплатно накормил свыше 15 тысяч человек в возрасте более 27 лет. Голм рассказал, что много лет назад и сам ел благодаря Армии спасения.

Сейчас Голм является владельцем и президентом Metro Corral Partners, группы ресторанов Golden Corral на юго-востоке США.

С 1992 года «Помощь от чистого сердца» подала более 500 тысяч блюд, теперь в этой акции принимают участие 19 предприятий, некоммерческие организации и полиция округа Оранж.

В этом году более тысячи добровольцев готовили 20 тысяч блюд и обслуживали нуждающихся.

Как сообщал УНИАН, традиционный нью-йоркский парад ко Дню благодарения оказался под угрозой из-за сильного ветра.