"Молится о распаде ЕС": Туск резко высказался о Трампе

Туск охарактеризовал Трампа как сторонника ослабление ЕС.

Глава Европейского Совета (ЕС) Дональд Туск резко высказался об американском президенте Дональда Трампа, который «молится о распаде Евросоюза».

Об этом сообщает REUTERS.

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«Впервые в истории мы имеем такого американского президента, который открыто выступает против единой Европы. Он поддерживает Brexit и молится о распаде Союза», – заявил Туск.

Туск охарактеризовал Трампа как сторонника ослабление ЕС и добавил, что это "возможно, самая тяжелая проблема для организации".

Ранее Туск назвал Россию «стратегической проблемой Европы», отреагировав на заявление президента Франции Эммануэля Макрона о необходимости возобновить диалог с Россией.