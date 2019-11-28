"Молится о распаде ЕС": Туск резко высказался о Трампе
17:25, 28 ноября 2019Мир
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Туск охарактеризовал Трампа как сторонника ослабление ЕС.
Дональд Трамп / REUTERS
Глава Европейского Совета (ЕС) Дональд Туск резко высказался об американском президенте Дональда Трампа, который «молится о распаде Евросоюза».
Об этом сообщает REUTERS.
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«Впервые в истории мы имеем такого американского президента, который открыто выступает против единой Европы. Он поддерживает Brexit и молится о распаде Союза», – заявил Туск.
Туск охарактеризовал Трампа как сторонника ослабление ЕС и добавил, что это "возможно, самая тяжелая проблема для организации".
Ранее Туск назвал Россию «стратегической проблемой Европы», отреагировав на заявление президента Франции Эммануэля Макрона о необходимости возобновить диалог с Россией.
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