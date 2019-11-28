Посла США в ЕС обвинили в сексуальных домогательствах

В то же время сам Сондланд все обвинения отрицает: "Эти лживые обвинения в нежелательных прикосновениях и поцелуях сфабрикованы, и я думаю, этому есть политическая цель. Они не основаны на фактах, и я категорически это возражаю".

Три женщины публично обвинили посла США в ЕС Гордона Сондланда в сексуальных домогательствах.

Об этом 28 ноября сообщил американский журнал Portland, передает DW.

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В период, когда Сондланд еще не занимал дипломатическую должность, а работал в гостиничном бизнесе, на деловых встречах он совершал в отношении женщин «нежелательные прикосновения сексуального характера» и пытался поцеловать их. А перед одной из них он даже оголился по пояс. По словам заявительниц, отказ вступить в сексуальную связь негативно влиял на их карьеру в компании Сондланда.

Показания всех трех женщин, которые согласились назвать журналистам свои имена, подтверждают их семьи и друзья. Сами прецеденты имели место более 10 лет назад.

В то же время сам Сондланд все обвинения отрицает: «Эти лживые обвинения в нежелательных прикосновениях и поцелуях сфабрикованы, и я думаю, этому есть политическая цель. Они не основаны на фактах, и я категорически это возражаю».

Адвокат дипломата Джим Макдермотт предположил, что женщины просто хотят подорвать доверие к показаниям Сондланда, который является важным свидетелем в расследовании обвинений в деле об импичменте Трампу.