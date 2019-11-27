Российского олигарха Дерипаску лишили гражданства Кипра – СМИ

Ни Дерипаска, ни кипрские власти пока официально не подтверждают эту информацию.

Приближенный к Кремлю российский олигарх Олег Дерипаска потерял кипрское гражданство.

Об этом со ссылкой на газету Politis сообщает «Радіо Свобода». По данным журналистов, власти Кипра лишила паспорта еще двух россиян.

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Ни Дерипаска, ни кипрские власти пока официально не подтверждают эту информацию.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявил, что лишение Дерипаски кипрского гражданства не касается Кремля.

Отмечается, что Кипр в начале ноября заявил о предстоящем отзыве 26 паспортов, выданных иностранцам в обмен на инвестиции.

В прошлом году Дерипаска, который находится под санкциями США, получил гражданство Кипра в обмен на инвестиции в экономику страны.

Законы Кипра позволяют получить паспорт при условии значительных инвестиций: два миллиона евро в недвижимость страны или 2,5 миллиона евро в компании либо ценные бумаги.

Ранее в расследовании проекта «Схемы» утверждалось, что компания Дерипаски добывает уникальные высококачественные кварциты в Баницком карьере на Сумщине, которые потом через его же заводы в виде кремния попадают на предприятия российского оборонного комплекса для производства оружия.