Друг Путина Дерипаска добывает в Украине кварцит и продает его для «оборонки» России - СМИ (видео)

В алюминиевой промышленности государства Дерипаска уже 13 лет, и до сих пор владеет почти десятком предприятий в этой сфере в стране – от производства до торговли этим металлом.

Компания российского олигарха Олега Дерипаски добывает уникальные высококачественные кварциты в Баницком карьере на Сумщине, которые потом через его же заводы в виде кремния попадают на предприятия российского оборонного комплекса для производства оружия.

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Об этом говорится в расследовании программы «Схемы: коррупция в деталях» (совместный проект Радио Свобода и телеканала UA:Первый) – «Недра на экспорт».

Владельцем ООО «Глуховский карьер кварцитов», который добывает в Баничах высокочистый кварцит, с 2011 года является кипрская United Company Rusal Silicon Limited. Это – «дочерняя фирма» «Объединенной компании «Русал» влиятельного олигарха Олега Дерипаски, которого СМИ называют другом Владимира Путина.

«И именно эта фирма за странных обстоятельств не попала в санкционный список в Украине, хоть к другим его компаниям, которые, напротив, не ведут хозяйственной деятельности в Украине, санкции были применены», – говорится в материале.

«Схемы» обнаружили, что почти весь добытый из украинских недр высококачественный минерал, из которого изготовляют кремний, в 2018 году был вывезен в Россию. ООО «Глуховский карьер кварцитов» продавал его двум предприятиям в России.

Половину добытого сырья покупал один из крупнейших производителей кремния в России – завод «Кремний-Урал», что также входит в «Русал».

В свою очередь, этот завод Дерипаски в течение 2019-го отгрузил 12 тонн кремния на выполнение государственного заказа российскому государственному заказчику – «Новосибирскому Механическому Заводу «Искра».

«Искра» неоднократно упоминается в российских медиа как участник гособоронзаказа в прошлые годы. У нее есть контракты с другими структурами российского концерна «Ростех», которые являются участниками военно-промышленного комплекса.

На запрос журналистов там ответили, что действительно являются исполнителями части оборонных заказов и действительно имеют действующий контракт со структурой Дерипаски на поставку чистого кремния.

«Кремний-Урал» – это единственное предприятие, имеющее возможность изготавливать и поставлять кремний с необходимыми параметрами. Наша компания является соисполнителем ряда гособоронзаказов», – говорится в ответе предприятия.

Также журналисты обратили внимание на другой контракт на поставку кремния – речь идет о сотрудничестве «Кремний-Урал» Дерипаски с российским государственным Конструкторским бюро приборостроения имени Шипунова.

Это одна из ведущих организаций оборонного комплекса России, которая разработала и поставила на серийное производство для вооружения российской армии более 150 образцов вооружения и военной техники. Там и в дальнейшем создают системы самого современного высокоточного оружия, для которых нужен кремний.

Отдельно журналисты обнаружили, как СБУ помогла компании российского олигарха Олега Дерипаски, которая работает в Украине, избежать санкций.

В алюминиевой промышленности государства Дерипаска уже 13 лет, и до сих пор владеет почти десятком предприятий в этой сфере в стране – от производства до торговли этим металлом. Крупнейший из них до сих пор действует – Николаевский глиноземный завод, который производит глинозем – сырье для алюминиевых заводов российского олигарха.