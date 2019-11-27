В Британии пара выиграла один из крупнейших джекпотов в истории страны (видео)
В Великобритании пара выиграла один из крупнейших джекпотов в истории страны.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
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Один из крупнейших выигрышей в истории Британии - 105 миллионов фунтов выиграли строитель и его жена продавщица.
Семья из небольшого городка Селси уже поделилась планами на неожиданное богатство: купить больший дом, чтобы трое детей имели отдельные комнаты.
Мужчина обещает не бросать работы, по крайней мере, завершить проекты, над которыми работает сейчас.
А его жена, которая родом из Словакии, радуется, что теперь им не придется целый год копить на поездку к родственникам.
Как сообщал УНИАН, житель австралийского Мельбурна дважды за день сорвал джекпот в размере 23 млн австралийских долларов (около 16,2 млн долларов США).