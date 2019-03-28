Австралиец дважды за день выиграл десятки миллионов

Мужчина приобрел два лотерейных билета и отметил на них одинаковые числа.

Житель австралийского Мельбурна дважды за день сорвал джекпот в размере 23 млн австралийских долларов (более 16,2 млн долларов США).

Читайте такжеЖительница Канады сорвала джекпот в $4 миллиона, увидев выигрышную комбинацию цифр во сне

Об этом сообщает The Guardian. Мужчина приобрел два лотерейных билета и отметил на них одинаковые числа. Когда его комбинация сыграла, австралиец забыл о втором лотерейном билете, полагая, что он из другой лотереи.

Напомнили мужчине о втором выигрыше представители лотереи, которые подчеркнули, что два из трех выигрышных билета были куплены на одно имя.

Австралиец отмечает, что всего на лотерейные билеты потратил около 21,2 тыс. долларов США.

Как сообщал УНИАН, ранее американец за несколько минут выиграл в Лас-Вегасе миллион.