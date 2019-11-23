В Испании арестованы украинец и россиянин в связи с каталонским кризисом

В отношении одного из задержанных в Испании ранее был выдан ордер на арест, по документам на другое имя.

В связи с расследованием предполагаемого вмешательства спецслужб РФ в каталонский кризис в Испании задержаны двое мужчин - граждане Украины и России.

Как сообщила в субботу, 23 ноября, газета El Mundo, задержание произошло еще 4 октября в провинции Жирона на северо-востоке страны, когда мужчины направлялись на "Мерседесе" с белорусскими номерами в сторону французской границы, передает dw.com.

В сумке одного из них была обнаружена граната М-75 российского производства. По решению суда в Фигерасе, оба задержанных помещены в следственный изолятор.

В отношении одного из задержанных мужчин в Испании ранее был выдан ордер на арест, по документам на другое имя, сообщает издание.

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Национальная судебная палата Испании (НСПИ), 4 месяца назад инициировавшая расследование о вмешательстве РФ в события в Каталонии, связывает обоих арестованных с Денисом Сергеевым, которого считают офицером российской военной разведки, ранее назвавшейся ГРУ.

Как выяснил Bellingcat, Сергеев с паспортом на имя Сергея Федотова посещал Барселону несколько раз, в том числе 29 сентября 2017 года, за три дня до референдума о независимости Каталонии. Как отмечает El Mundo, испанские власти считают его сотрудником российского "Подразделения 29155", которое входит в структуру ГРУ и "специализируется на подрывной деятельности, саботаже и убийствах".

Ранее УНИАН сообщал, что Национальный суд Испании начал следствие о вероятном вмешательстве разведки России в события вокруг попыток провозгласить независимость Каталонии.