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Испания расследует влияние России на настроения каталонцев

13:27, 21 ноября 2019
Мир
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REUTERS

Национальный суд Испании начал следствие о вероятном вмешательстве разведки России в события вокруг попыток провозгласить независимость Каталонии.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на местные СМИ.

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По информации журналистских источников, следствие поручили провести Генеральной информационной комиссии Национальной полиции Испании, которая специализируется на борьбе с терроризмом.

Правоохранители сосредоточатся на так называемом элитном военном подразделении 29155. Запад неоднократно обвинял его в дестабилизации Европы.

Как утверждало издание The New York Times, подразделение 29155 причастно к кампании по дестабилизации в Молдове, отравлению болгарского торговца оружием Емельяна Гебрева, попыткам переворота в Черногории и отравлению Скрипалей в Солсбери.

В ответ Кремль неоднократно отрицал обвинения, а политическую ситуацию в Каталонии называл «внутренней проблемой Испании».

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Теги: #Россия#Испания#каталония