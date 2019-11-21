Испания расследует влияние России на настроения каталонцев

Правоохранители сосредоточатся на так называемом элитном военном подразделении 29155.

Национальный суд Испании начал следствие о вероятном вмешательстве разведки России в события вокруг попыток провозгласить независимость Каталонии.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на местные СМИ.

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По информации журналистских источников, следствие поручили провести Генеральной информационной комиссии Национальной полиции Испании, которая специализируется на борьбе с терроризмом.

Правоохранители сосредоточатся на так называемом элитном военном подразделении 29155. Запад неоднократно обвинял его в дестабилизации Европы.

Как утверждало издание The New York Times, подразделение 29155 причастно к кампании по дестабилизации в Молдове, отравлению болгарского торговца оружием Емельяна Гебрева, попыткам переворота в Черногории и отравлению Скрипалей в Солсбери.

В ответ Кремль неоднократно отрицал обвинения, а политическую ситуацию в Каталонии называл «внутренней проблемой Испании».