Хакеры взломали сайт Следственного комитета России
13:01, 08 мая 2015Мир
1821 0
Взлом произошел сегодня в 9.04.
Сегодня утром хакеры взломали сайт СКР / fotokanal.com
Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России.
Хакеры разместили на сайте СКР информацию о задержании участников митинга 6 мая на Болотной площади в Москве. В СКР эту информацию отрицают.
Отмечается также, что сообщение было сразу удалено с сайта.
Читайте такжеThe New York Times: Российские хакеры взломали электронную почту Обамы
"Еще раз заявляем, что информация не соответствует действительности, в связи с чем предлагаем всем представителям СМИ аннулировать ее", - сказано в сообщении СКР.
Также отмечается, что СКР проводит проверку и устанавливает источник взлома.
Ранее УНИАН сообщал, что в России на сайте госторгов вывесили объявление о продаже Кремля.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter