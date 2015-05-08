Хакеры взломали сайт Следственного комитета России

Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России.

Хакеры разместили на сайте СКР информацию о задержании участников митинга 6 мая на Болотной площади в Москве. В СКР эту информацию отрицают.

Отмечается также, что сообщение было сразу удалено с сайта.

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"Еще раз заявляем, что информация не соответствует действительности, в связи с чем предлагаем всем представителям СМИ аннулировать ее", - сказано в сообщении СКР.

Также отмечается, что СКР проводит проверку и устанавливает источник взлома.

Ранее УНИАН сообщал, что в России на сайте госторгов вывесили объявление о продаже Кремля.