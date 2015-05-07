Туск: Европа поведет себя иначе, чем в 1939 году
Глава Совета Европейского союза Дональд Туск считает, что европейские страны вновь столкнулись со злом, как накануне Второй мировой войны, но убежден, что на этот раз Европа сможет себя повести по-другому.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в Гданьске во время политической дискуссии на тему уроков из Второй мировой войны.
”Мы читали, что зло есть банальным - лучше сегодня об этом знает Президент Петр Порошенко - что зло снова здесь”, - сказал Туск, который ранее возглавлял правительство Польши.
Он отметил, что во время европейских дискуссий все чаще стали появляться тема ”войны, смерти и крови”, подчеркнув, что невозможно предсказать, что может принести будущее.
В то же время, по его убеждению, Европа сегодня сможет вести другую политику, чем накануне Второй мировой войны.
”Как глубоко верю, что Европа иначе, чем в 1939 году, может быть ответственна, европейцы могут почувствовать себя ответственными за весь континент, а не только за свой народ”, - сказал он.
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Туск обратил внимание, что европейские политики тоже осознают последствия своих действий, напомнив, что мало кто приехал на организованный российскими властями парад в Москве.
”Мы начали думать, какую победу подразумевает в будущем организатор парада”, - отметил он.
Глава Совета ЕС также выразил убеждение, что Европа может быть сильной и отметил, что к ней необходимо относиться с уважением.
”После сегодняшней встречи у меня больше веры, что Европа ответственна, горда тем, кем она является, и сильная”, - резюмировал Туск.