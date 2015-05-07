Туск: Европа поведет себя иначе, чем в 1939 году

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в Гданьске во время политической дискуссии на тему уроков из Второй мировой войны.

”Мы читали, что зло есть банальным - лучше сегодня об этом знает Президент Петр Порошенко - что зло снова здесь”, - сказал Туск, который ранее возглавлял правительство Польши.

Он отметил, что во время европейских дискуссий все чаще стали появляться тема ”войны, смерти и крови”, подчеркнув, что невозможно предсказать, что может принести будущее.

В то же время, по его убеждению, Европа сегодня сможет вести другую политику, чем накануне Второй мировой войны.

”Как глубоко верю, что Европа иначе, чем в 1939 году, может быть ответственна, европейцы могут почувствовать себя ответственными за весь континент, а не только за свой народ”, - сказал он.

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Туск обратил внимание, что европейские политики тоже осознают последствия своих действий, напомнив, что мало кто приехал на организованный российскими властями парад в Москве.

”Мы начали думать, какую победу подразумевает в будущем организатор парада”, - отметил он.

Глава Совета ЕС также выразил убеждение, что Европа может быть сильной и отметил, что к ней необходимо относиться с уважением.

”После сегодняшней встречи у меня больше веры, что Европа ответственна, горда тем, кем она является, и сильная”, - резюмировал Туск.