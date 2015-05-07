Большинство американцев считает, что США и ЕС в не хватает жесткости в отношении России

Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного институтом Pew Research Cernter и немецким Фондом Бертельсманна в США и Германии, сообщает DW.DE.

Политику Вашингтона в отношении Москвы недостаточно жесткой считают 54% опрошенных американцев и только 23% опрошенных немцев.

Читайте такжеОпрос: поляки и немцы поддерживают санкции против России

Кроме этого, опрос, посвященный 70-годовщине окончания Второй мировой войны, установил, что 72% американцев считают Германию надежным партнером. Среди немцев доля тех, кто считает США надежным партнером, несколько меньше и составляет 62%. Большинство немцев также считает, что для Германии гораздо важнее поддерживать тесные отношения с Вашингтоном, чем с Москвой, информирует сайт института Pew.

Согласно сообщению Фонда Бертельсманна, такие результаты "противоречат распространенному мнению, что германо-американские отношения переживают кризис". Впрочем, стали заметны тенденции, что людям в Германии и США становится все сложнее найти общий язык. Это особенно бросается в глаза, когда речь идет о таких темах, как защита личных данных, политика в отношении России во время конфликта в Украине и споры вокруг заключения Трансатлантического соглашения о свободной торговле.

Отмечается, что опрос проводился в конце февраля, то есть до недавнего скандального разоблачения подробностей тесного сотрудничества между американскими и немецкими спецслужбами.