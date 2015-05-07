Аэропорт Рима возобновил работу после масштабного пожара

Пожар причинил значительные повреждения Терминалу 3, обслуживающему международные рейсы, сообщает Reuters.

Пассажиров рейсов, задержанных из-за происшествия, перенаправляют в другие терминалы аэропорты. Многим пассажирам, как сообщают очевидцы, пришлось нести свой багаж более километра — автодороги, ведущие к аэропорту, были перекрыты, чтобы обеспечить проезда спецтранспорта, участвовавшего в тушении пожара.

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Причиной возгорания, по данным предварительного расследования, стало короткое замыкание в находящемся на ремонте электрощитке в зале с магазинами. Ранее сообщалось, что пожар возник в багажном помещении в подземной части терминала.