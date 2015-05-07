Главный аэропорт Рима закрыт из-за пожара

О этом сообщили на сайте аэропорта, передает Би-би-си. Аэропорт закрыт как минимум до 14.00 по местному времени (15.00 по киевскому времени) - до тех пор он будет постепенно восстанавливать работу в обычном режиме.

Пожар возник в ночь на четверг в терминале 3, который используется для международных рейсов, по состоянию на 7 утра пожар был локализован. Данные о месте возгорания противоречивы, однако большинство источников сообщают, что огонь вспыхнул в камере хранения.

Трое человек получили легкое отравление угарным газом, серьезно никто не пострадал.

Дороги и железнодорожные линии, ведущие к аэропорту, тоже закрыты. Пассажирам, у которых на утро сегодняшнего дня был запланирован вылет, посоветовали не ехать в аэропорт и связаться со своей авиакомпанией для дальнейших разъяснений.

Однако некоторые международные рейсы из стран, не входящих в ЕС, приняли за счет других терминалов.