В Польше хотят сажать в тюрьму за сексуальное образование в школах

В Европарламенте требуют от Польши отменить законопроект о криминализации сексуального образования.

Европарламент требует от польской власти отказаться от планов принять закон, который криминализирует сексуальное образование в школах.

Евродепутаты в четверг, 14 ноября, поддержали большинством голосов резолюцию, которая призывает парламент Польши отклонить соответствующий законопроект, пишет 24 канал.

Отсутствие сексуального воспитания делает подростков более уязвимыми к сексуальной эксплуатации и насилию, говорится в резолюции.

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Изменения к законодательству относительно сексуального воспитания в Польше были инициированные альянсом противников абортов. Они аргументируют свои инициативы "защитой детей и подростков от сексуальной распущенности". Правящая в стране национал-консервативная партия "Право и справедливость" (ПиС), которая победила и на последних парламентских выборах, поддерживает инициативу.

Согласно законопроекту, учителям, которые проводят в школах уроки сексуального воспитания, может грозить до трех лет заключения.

В середине октября на улицы польской столицы Варшавы в знак протеста против этого законопроекта вышли тысячи людей.

Верховный суд Польши в своем предыдущем решении отметил, что этот закон в нынешнем виде несовместим с задачами, возложенными государством на школьное образование. Таким образом, он может нарушать конституционные права на образование и охрану здоровья, отметили в суде. Однако депутаты от ПиС решили продолжить работать над этим законопроектом.