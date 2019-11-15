Грузинские протестующие перекрыли палатками проспект в Тбилиси (фото)

Ночью протестующие разожгли костер и организовали минимальные условия для пребывания.

Активисты в Тбилиси (Грузия) во время забастовки установили десятки палаток на проспекте Шота Руставели, перекрыв движение транспорта.

Об этом пишет агентство Black Sea Press.

Митингующие говорят, что останутся там до тех пор, пока их требования не выполнят: проведение досрочных парламентских выборов в условиях переходного правительства.

Ночью протестующие разожгли костер и организовали минимальные условия для длительного пребывания. Вместе с тем правоохранители установили вдоль перекрытого проспекта железные ограждения.

Как сообщал УНИАН, в грузинской столице Тбилиси начались массовые протестные акции после того, как парламент провалил принятие поправок к конституции о переходе со смешанной избирательной системы на пропорциональную.

Участники движения «Стыдно», общественные активисты и представители оппозиционных партий перекрыли проезжую часть проспекта Руставели, устроив сидячую забастовку.

Протестующие призывают людей приходить в парламент, чтобы выразить свое отношение к голосования относительно конституционных изменений, которое произошло 14 ноября на пленарном заседании.