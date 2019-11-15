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Грузинские протестующие перекрыли палатками проспект в Тбилиси (фото)

09:50, 15 ноября 2019
Мир
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Правоохранители установили вдоль перекрытого проспекта железные ограждения / newsgeorgia.ge

Об этом пишет агентство Black Sea Press.

Митингующие говорят, что останутся там до тех пор, пока их требования не выполнят: проведение досрочных парламентских выборов в условиях переходного правительства.

Ночью протестующие разожгли костер и организовали минимальные условия для длительного пребывания. Вместе с тем правоохранители установили вдоль перекрытого проспекта железные ограждения.

Как сообщал УНИАН, в грузинской столице Тбилиси начались массовые протестные акции после того, как парламент провалил принятие поправок к конституции о переходе со смешанной избирательной системы на пропорциональную.

Участники движения «Стыдно», общественные активисты и представители оппозиционных партий перекрыли проезжую часть проспекта Руставели, устроив сидячую забастовку.

Протестующие призывают людей приходить в парламент, чтобы выразить свое отношение к голосования относительно конституционных изменений, которое произошло 14 ноября на пленарном заседании.

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Теги: #Грузия#протесты#Тбилиси