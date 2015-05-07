Грибаускайте призвала не поддаваться на шантаж Москвы и не ехать на парад

Об этом президент Литвы Даля Грибаускайте заявила в интервью польскому информагентству РАР.

«Когда мы являемся частью свободной и демократической Европы, мы не можем поддаться на шантаж агрессора... Не можем согласиться на подстрекательство к новой войне и праздновать захват территории Украины и смотреть на демонстрацию мускулов российскими войсками во время московского парада (9 мая - УНИАН)», - сказала она.

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Грибаускайте назвала российскую агрессию и постсоветский империализм наибольшей угрозой для Европы на сегодняшний день и призвала страны Европы противостоять этому, чтобы избежать трагических последствий.

«После 70 лет мира и стабильности в Европе снова возникли угрозы. Те, кто называют себя победителями и освободителями Европы, начали новую войну против суверенного государства и его свободной воли определять свое собственное будущее. Сегодня убивают людей в Восточной Украине, а флаг оккупированного Крыма будут нести на параде в Москве», - отметила она.

Как сказала президент Литвы, Россия не усвоила уроков Второй мировой войны, что подтверждает ее политика.

«Кремлю все более трудно осуждать сталинские репрессии и преступления тоталитарного режима. Это потому сейчас ставится под сомнение созданная после войны архитектура безопасности, (Россия) угрожает уничтожением мира и свободы европейских народов, пытается шантажировать и разделить страны ЕС», - подчеркнула она.

Грибаускайте сравнила нынешнюю агрессию РФ против Украины с событиями 70-летней давности. «Сейчас мы имеем дело с такой же агрессией и империалистическими намерениями, как 70 лет назад, и должны бороться за наши ценности и правила с государством, которое является постоянным членом Совета безопасности ООН. Мы никогда не должны соглашаться, чтобы кто-то уничтожил то, что было достигнуто благодаря объединению, интеграции и тяжелому труду Европы», - подчеркнула она.

«Сегодня мы не можем закрывать глаза и игнорировать ситуацию с безопасностью в регионе», - сказала президент Литвы, отметив, что Россия продолжает активно демонстрировать военную мощь.

Грибаускайте напомнила неожиданные военные учения и полеты российских самолетов с выключенными транспондерами в районе Балтийского моря, что «четко указывает, что угроза является реальной».