Daily Beast: Украина добивается ясности в показаниях посла США в процессе импичмента

Один из рассказов Тейлора вызвал скандал в Киеве, хотя американские СМИ его проигнорировали.

Когда посол Уильям Тейлор дал показания в деле об импичменте за закрытыми дверями, он вызвал большую головную боль у администрации Дональда Трампа, рассказав детали усилий, нацеленных заставить Украину начать расследование против Джо Байдена. Но Тейлор также создал проблемы и украинскому президенту.

Теперь члены администрации президента Владимира Зеленского пытаются внести ясность, чтобы дать ответ, — пишет Daily Beast. Этот эпизод демонстрирует, насколько сложными стали отношения между США и Украиной на фоне процедуры импичмента Трампа, которая продолжает разворачиваться.

В своих показаниях в прошлом месяце американский дипломат Уильям Тейлор, который работает в Киеве, рассказал, что двое соратников Зеленского обвиняли Украину, а не Россию, в начале длительной и кровавой войны на украинском востоке.

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Его слова, однако, не были абсолютно четкими. Но они вызвали политический шторм в Украине, где российские силы убили тысячи украинцев. Критики украинского президента использовали показания Тейлора как доказательство, что Зеленский якобы «работает в пользу России».

Беседа, которую описал Тейлор, состоялась, когда специальный представитель США в Украине Курт Волкер призвал двоих соратников Зеленского: Игоря Новикова и Андрея Ермака, — не преследовать экс-президента Петра Порошенко. Людей из его окружения связывают с крупным скандалом вокруг военных закупок. Тейлор рассказал американским следователям в Конгрессе, что на совет Волкера украинские чиновники ответили весьма эмоционально.

«Они сказали: посмотрите на вот это», - вспомнил Тейлор, добавив, что Ермак и Новиков показали ему и Волкеру фото на своих телефонах. Это были их родственники: брат одного из них и сестра другого. Они погибли или были ранены на Донбассе.

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«Они сказали: Порошенко несет за это ответственность», - добавил американский дипломат.

Описание этого разговора не привлек большого внимания СМИ в США. Однако, в Киеве это восприняли неоднозначно. Соратники Порошенко использовали показания для того, чтобы обвинить команду Зеленского в перекладывании ответственности за войну на Востоке Украины на своего предшественника, чтобы защитить Россию от ответственности.

«Это свидетельство... перекладывает вину за войну против Украины на саму Украину, а не Россию», - сказала Ирина Геращенко, которая входит в партию Порошенко. Ермак ответил на эти упреки.

«Я никогда не говорил, что Порошенко ответственен за начало войны на Донбассе. Я говорил, что никто не выше закона», - пояснил он Daily Beast.