Израиль назвал виновного в атаках на нефтяные объекты Саудовской Аравии

Биньямин Нетаньяху призвал лидеров международного сообщества поддержать президента США Дональда Трампа в вопросах усиления давления на Иран.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Иран несет ответственность за атаки на нефтяные объекты Саудовской Аравии.

Об этом сообщает The Times of Israel.

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«Иран несет ответственность от а до я. Израиль знает, как защитить себя от такого рода нападений», — сказал лидер еврейского государства. Он также призвал международное сообщество присоединиться к инициативам президента США Дональда Трампа по усилению давления на Тегеран. «Это единственный способ остановить агрессивное поведение Ирана», — подчеркнул Нетаньньяху.

В ночь на 14 сентября на территории национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco произошел пожар. Возгоранию предшествовал взрыв, произошедший в результате атаки беспилотных летательных аппаратов.