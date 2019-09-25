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Израиль назвал виновного в атаках на нефтяные объекты Саудовской Аравии

02:22, 25 сентября 2019
Мир
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Биньямин Нетаньяху / REUTERS

Об этом сообщает The Times of Israel.

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«Иран несет ответственность от а до я. Израиль знает, как защитить себя от такого рода нападений», — сказал лидер еврейского государства. Он также призвал международное сообщество присоединиться к инициативам президента США Дональда Трампа по усилению давления на Тегеран. «Это единственный способ остановить агрессивное поведение Ирана», — подчеркнул Нетаньньяху.

В ночь на 14 сентября на территории национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco произошел пожар. Возгоранию предшествовал взрыв, произошедший в результате атаки беспилотных летательных аппаратов.

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Теги: #Иран#Израиль#Саудовская Аравия